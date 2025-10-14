В РФС определили сроки возможного возвращения России на международные турниры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов надеется, что Россию вернут на международные турниры до конца года.
– Александр Валерьевич (Дюков) говорил, что до конца года может быть принято решение о нашем возвращении. Вы в это верите?
– Мы надеемся на это. В тот момент, когда Александр Валерьевич об этом говорил, были основания для некоторого оптимизма. В том числе и в УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем это решение. Мы надеемся, что УЕФА дадут возможность принять это решение.
- Отстранение России длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
- Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции будут сняты, когда закончится СВО.
Источник: «Матч ТВ»