В РФС определили сроки возможного возвращения России на международные турниры

Сегодня, 10:07
3

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов надеется, что Россию вернут на международные турниры до конца года.

– Александр Валерьевич (Дюков) говорил, что до конца года может быть принято решение о нашем возвращении. Вы в это верите?

– Мы надеемся на это. В тот момент, когда Александр Валерьевич об этом говорил, были основания для некоторого оптимизма. В том числе и в УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем это решение. Мы надеемся, что УЕФА дадут возможность принять это решение.

  • Отстранение России длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
  • Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции будут сняты, когда закончится СВО.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Митрофанов Максим
Spartak_forv@
1760426357
Вера тверда,Надежда не потеряна,но как заслужить Любовь?
Ответить
Artemka444
1760427141
Одни слова
Ответить
