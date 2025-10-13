Канчельскис прокомментировал поиск нового тренера для «Спартака»

Андрей Канчельскис порассуждал о том, что «Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Деяну Станковичу.

«Талалаев ведь работал в «Спартаке», но, видимо, у руководства есть какие-то мысли, они не хотят приглашать россиян после работы Юрана, Чернышова, Карпина, Черчесова. Руководство сделало ставку на иностранцев.

Но из иностранцев Каррера один раз выиграл чемпионат – и всe. Руководство думает, что с приходом тренера-иностранца станет как в Европе, играть станем лучше, но такого не будет никогда», – сказал Канчельскис.