Глушаков охарактеризовал Батракова

Денис Глушаков похвалил 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков забил Ирану и уже зарекомендовал себя в нашем чемпионате. Могу сказать, что у нас растет очень хороший футболист. Видно, что Алексей хочет добиться больших успехов.

Но по лидерским качествам Батракова в сборной стоит еще раз подчеркнуть, что короля и царя делает свита. Без командной игры ничего не получилось бы.

Можно много говорить о таланте Батракова, однако убери его сейчас в другую команду – все может сложиться иначе. Пока у него все складывается. Нам нужно только радоваться за парня.

Поспешных выводов о лидерстве в сборной делать рано. На протяжении моей карьеры мне часто говорили о новых Месси и Роналду, а в итоге было иначе. Алексею такое не грозит, конечно.

Он правильный футболист во всех смыслах этого слова. Будем продолжать следить за его успехами»", – сказал Глушаков.