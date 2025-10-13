38-летний Глушаков опубликовал прощальное письмо

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков опубликовал прощальное письмо. 38-летний футболист ранее объявил о завершении карьеры.
«Дорогие друзья, прощальный матч состоялся и хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас. Этот день стал для меня не только завершением карьеры, но и возможностью оглянуться назад и вспомнить все моменты, которые мы разделили вместе.
Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою карьеру незабываемой! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу.
А также хочу поблагодарить болельщиков – ваша энергия и преданность были невероятными. Вы вдохновляли меня выходить на поле с полной отдачей.
Это не конец, а лишь новое начало. Надеюсь, мы будем встречаться на стадионах в будущем! Ваш Денис Глушаков», – написал Глушаков.
- Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и другие.
- На его счету 523 матча, 79 голов и 34 ассиста в карьере.
- В 2017-м Денис стал чемпионом РПЛ со «Спартаком».