38-летний Глушаков опубликовал прощальное письмо

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков опубликовал прощальное письмо. 38-летний футболист ранее объявил о завершении карьеры.

«Дорогие друзья, прощальный матч состоялся и хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас. Этот день стал для меня не только завершением карьеры, но и возможностью оглянуться назад и вспомнить все моменты, которые мы разделили вместе.

Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою карьеру незабываемой! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу.

А также хочу поблагодарить болельщиков – ваша энергия и преданность были невероятными. Вы вдохновляли меня выходить на поле с полной отдачей.

Это не конец, а лишь новое начало. Надеюсь, мы будем встречаться на стадионах в будущем! Ваш Денис Глушаков», – написал Глушаков.