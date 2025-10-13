Введите ваш ник на сайте
38-летний Глушаков опубликовал прощальное письмо

Сегодня, 11:32
3

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков опубликовал прощальное письмо. 38-летний футболист ранее объявил о завершении карьеры.

«Дорогие друзья, прощальный матч состоялся и хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас. Этот день стал для меня не только завершением карьеры, но и возможностью оглянуться назад и вспомнить все моменты, которые мы разделили вместе.

Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою карьеру незабываемой! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу.

А также хочу поблагодарить болельщиков – ваша энергия и преданность были невероятными. Вы вдохновляли меня выходить на поле с полной отдачей.

Это не конец, а лишь новое начало. Надеюсь, мы будем встречаться на стадионах в будущем! Ваш Денис Глушаков», – написал Глушаков.

  • Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и другие.
  • На его счету 523 матча, 79 голов и 34 ассиста в карьере.
  • В 2017-м Денис стал чемпионом РПЛ со «Спартаком».

Еще по теме:
Титов отреагировал на уход Глушакова из футбола
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак» 4
Семин «напихал» Сычеву за игру в прощальном матче Глушакова 1
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (3)
Everest13
1760349390
Да иди отдыхай уже, матчи прощальные , письма какие то, я не понимаю почему он считает себя легендой, ничего легендарного в его игре не было... И статистика так себе, у Веллитона за пару сезонов голов по-моему не меньше было))), к сравнению... чем у него за двадцать лет)))
Ответить
САДЫЧОК
1760353628
Человек дерьм@! Сливал тренера, предал болельщиков и клуб. Можно сказать развалил на 2 года Спартак!
Ответить
alp
1760355700
для глушакова событие значимое.. всем остальным - плевать
Ответить
