Батраков описал сборную Ирана двумя словами

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (2:1).
- У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
- Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.
- Следующий соперник – Боливия (14 октября).
– Что можно выделить сильного у соперника?
– Физически крепкая команда, непросто было вступать в единоборства и выигрывать их. Есть и хорошие исполнители, которые неплохо играют на мяче, некоторых мы знаем. Достойный соперник.
– Почему так быстро пропустили в начале второго тайма? Был какой-то недонастрой или расслабленность?
– Показалось, что был фол на Максиме Осипенко в центре поля, ну а дальше – какая-то тактическая ошибка, которую надо разобрать. Так, с поля – непонятно. Разберем на теории.
Источник: Sport24