Батраков описал сборную Ирана двумя словами

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (2:1).

У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

– Что можно выделить сильного у соперника?

– Физически крепкая команда, непросто было вступать в единоборства и выигрывать их. Есть и хорошие исполнители, которые неплохо играют на мяче, некоторых мы знаем. Достойный соперник.

– Почему так быстро пропустили в начале второго тайма? Был какой-то недонастрой или расслабленность?

– Показалось, что был фол на Максиме Осипенко в центре поля, ну а дальше – какая-то тактическая ошибка, которую надо разобрать. Так, с поля – непонятно. Разберем на теории.