Кисляк сделал выбор между Месси и Роналду

Сегодня, 11:15
1

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк на ютуб-канале Nobel ответил, кто ему ближе – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

– У тебя на телефоне на заставке стоит Месси. Я правильно понимаю, что Месси – твой любимый футболист?

– Да, с самого детства он был моим любимым футболистом. У меня есть даже там футболка, не игровая, а такая футболка, которую делают некоторые люди. И там написано «Месси».

– Неожиданно, потому что обычно такой тренд, что не только в России, а во всем мире у молодых футболистов кумир в восьми случаях из десяти Роналду.

– Все-таки Роналду больше соцсети ведет. Наверное, у него больше развита пиар-компания. Где-то он красиво одевается, сумочки, сережечки, вот это все. Понятное дело, все смотрят за Роналду, но мне именно по игровым качествам нравится Месси.

– Только игровые качества Месси? Или, может быть, образ жизни, мышления?

– Он мало что транслирует. Я, например, никогда не видел его профессионализм. Хотя, когда Миралем (Пьянич) к нам приехал и рассказывал, что Месси первый приезжает на тренировку и чуть ли не самый последний уезжает, это, конечно, был шок.

Все-таки Роналду больше снимает, как он тренируется в зале, и это тоже хорошо. Например, дети маленькие смотрят, они хотят как он становиться. Даже я смотрю, он в бочках сидит, увидел что-то еще на нем. Поэтому говорят, что Роналду потом и кровью, а Месси – все талант. Хотя на самом деле просто никто не знает про Месси, потому что это скрыто от глаз за его игрой.

  • У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
  • В отличие от Криштиану, Месси брал ЧМ.
  • Оба игрока брали континентальные трофеи со своими сборными.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига США. МЛС Аль-Наср Интер Майами ЦСКА Месси Лионель Роналду Криштиану Кисляк Матвей
Cleaner
1760171775
Nobel, что, с Кисляком поговорить больше не о чем, кроме как о Месси с Роналду? Мы про них и так все знаем...(((
