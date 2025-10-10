Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ» осудили за контент 18+

Сегодня, 21:15
2

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин недоволен качеством рекламы на «Матч ТВ» в перерыве игры Россия– Иран.

«Матч ТВ», а почему у вас в перерыве футбола почти вся реклама 18+? Ну ладно там букмекеры – яркие картинки, и ничего особо не понятно. Но вот триллеры...

Смотрел игру с детьми, в перерыве пришлось выключить телек. Бардак какой-то. Вот сюда бы министра с его инициативами подключить», – написал Калинин.

  • В матче Россия – Иран счет 1:1.
  • «Матч ТВ» 1 ноября отметит 10-летие.
  • Холдинг эксклюзивно транслирует РПЛ.

Еще по теме:
Карпин прокомментировал победу России над Ираном 1
Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»
Глебов описал победу над Ираном одним прилагательным
Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Россия. Премьер-лига Иран Россия
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кaстрюлька
1760123396
Орзул что ли выпустили в неглиже
Ответить
NewLife
1760123777
Стукач из синит-экспресса(
Ответить
Главные новости
Карпин прокомментировал победу России над Ираном
22:48
1
63:8 – счет последних 20 матчей сборной России
22:23
3
Беспроигрышная серия сборной России достигла юбилейной отметки
22:10
6
Товарищеский матч. Россия обыграла в Волгограде участника ЧМ-2026 (2:1)
22:00
17
Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков
21:42
4
ВидеоИран «раскатал» сборную России и сравнял счет в Волгограде
21:19
2
Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна
20:10
2
Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026
19:45
1
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
19:14
1
ФотоГенич похвастался дорогостоящей покупкой
19:08
5
Все новости
Все новости
Боярский – в юбилей Бубнова: «Он для меня особенный и даже родной»
22:59
Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»
22:41
Глебов описал победу над Ираном одним прилагательным
22:34
Ташуев выделил свои сходства с Гвардиолой
21:33
Экс-тренер «Зенита» получил звание заслуженного
21:26
2
ВидеоИран «раскатал» сборную России и сравнял счет в Волгограде
21:19
2
«Матч ТВ» осудили за контент 18+
21:15
2
Рабинер без слов отреагировал на подозрения, что Гвардиола украл идеи Ташуева
20:51
1
Кисляк определил лучшего российского игрока
20:30
Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»
20:23
Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна
20:10
2
Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026
19:45
1
ФотоГенич похвастался дорогостоящей покупкой
19:08
5
Обращение нового главы «Спартака» к фанатам
18:53
16
Деспотович нашел новый клуб в Азии
18:44
2
В Казахстане обиделись на «Зенит» из-за Алипа
18:34
5
1-й комментарий нового главы «Спартака»
18:10
9
Ташуев рассказал, чем занимается во время паузы в карьере
17:59
1
Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить»
17:29
1
Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
17:23
2
Генич описал Бубнова одним словом
17:14
2
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
7
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи
16:29
1
Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой
15:49
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне»
15:43
4
Тарханов назвал проблему в игре «Спартака»
15:35
3
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
12
ФотоЦСКА продлил контракт с основным защитником
14:52
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 