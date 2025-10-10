«Матч ТВ» осудили за контент 18+

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин недоволен качеством рекламы на «Матч ТВ» в перерыве игры Россия– Иран.
«Матч ТВ», а почему у вас в перерыве футбола почти вся реклама 18+? Ну ладно там букмекеры – яркие картинки, и ничего особо не понятно. Но вот триллеры...
Смотрел игру с детьми, в перерыве пришлось выключить телек. Бардак какой-то. Вот сюда бы министра с его инициативами подключить», – написал Калинин.
- В матче Россия – Иран счет 1:1.
- «Матч ТВ» 1 ноября отметит 10-летие.
- Холдинг эксклюзивно транслирует РПЛ.
Источник: телеграм-канал Артема Калинина