Кисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своей детской фотографии в форме «Спартака».

– Это что такое? Это Матвей Кисляк в форме «Спартака»?

– Вы правильно поняли [смеeтся].

– Что это за фотография?

– Это просто детская фотография. У нас там команда, не знаю, может быть, создатель, болельщик [«Спартака»] или что-то.

– Это в Старом Осколе?

– Да, там была СДЮШОР «Спартак», вроде как-то так называлось, и я за них начинал там, по крайней мере. Это первое место, в которое просто пришeл, там секция была. Я пятилетний был, ребята были все семилетние.

И вот был тренер Александр Васильевич, он ещe не хотел меня брать, потому что я самый маленький был. Потом говорит, ладно, возьму. Вот эту форму «Спартака» дали.

– Не пожалел.

– Получается так. У меня этой фотки нету! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили, везде там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки [улыбается].

Вот, на самом деле это просто, ну, СДЮШОР «Спартак» была, который этим занимался, там не было ЦСКА. До сих пор нету, есть «Спартак» в моeм городе, но нету ЦСКА. Поэтому это как бы, может быть, цель какая-то такая в будущем создать секцию ЦСКА.