Кисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своей детской фотографии в форме «Спартака».
– Это что такое? Это Матвей Кисляк в форме «Спартака»?
– Вы правильно поняли [смеeтся].
– Что это за фотография?
– Это просто детская фотография. У нас там команда, не знаю, может быть, создатель, болельщик [«Спартака»] или что-то.
– Это в Старом Осколе?
– Да, там была СДЮШОР «Спартак», вроде как-то так называлось, и я за них начинал там, по крайней мере. Это первое место, в которое просто пришeл, там секция была. Я пятилетний был, ребята были все семилетние.
И вот был тренер Александр Васильевич, он ещe не хотел меня брать, потому что я самый маленький был. Потом говорит, ладно, возьму. Вот эту форму «Спартака» дали.
– Не пожалел.
– Получается так. У меня этой фотки нету! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили, везде там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки [улыбается].
Вот, на самом деле это просто, ну, СДЮШОР «Спартак» была, который этим занимался, там не было ЦСКА. До сих пор нету, есть «Спартак» в моeм городе, но нету ЦСКА. Поэтому это как бы, может быть, цель какая-то такая в будущем создать секцию ЦСКА.
- Кисляк перешел в академию ЦСКА из «Чертаново» в 2020 году.
- 20-летний футболист провел в этом сезоне за красно-синих 17 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.