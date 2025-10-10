Введите ваш ник на сайте
Кисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»

Сегодня, 15:29
4

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своей детской фотографии в форме «Спартака».

– Это что такое? Это Матвей Кисляк в форме «Спартака»?

– Вы правильно поняли [смеeтся].

– Что это за фотография?

– Это просто детская фотография. У нас там команда, не знаю, может быть, создатель, болельщик [«Спартака»] или что-то.

– Это в Старом Осколе?

– Да, там была СДЮШОР «Спартак», вроде как-то так называлось, и я за них начинал там, по крайней мере. Это первое место, в которое просто пришeл, там секция была. Я пятилетний был, ребята были все семилетние.

И вот был тренер Александр Васильевич, он ещe не хотел меня брать, потому что я самый маленький был. Потом говорит, ладно, возьму. Вот эту форму «Спартака» дали.

– Не пожалел.

– Получается так. У меня этой фотки нету! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили, везде там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки [улыбается].

Вот, на самом деле это просто, ну, СДЮШОР «Спартак» была, который этим занимался, там не было ЦСКА. До сих пор нету, есть «Спартак» в моeм городе, но нету ЦСКА. Поэтому это как бы, может быть, цель какая-то такая в будущем создать секцию ЦСКА.

  • Кисляк перешел в академию ЦСКА из «Чертаново» в 2020 году.
  • 20-летний футболист провел в этом сезоне за красно-синих 17 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Кисляк Матвей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760099777
...а пацанчик-то правильным был, а может и есть...
Ответить
Цугундeр
1760100913
) Это как и Тюкавин.) Народная примета. Напялить на себя в глубоком детстве футболку спартака, чтобы через десяток- другой лет стать одним из лучших. Но в другой команде.)
Ответить
VVM1964
1760101551
О чем это говорит ? - о том, что за Спартак болели, болеют и будут болеть по ВСЕЙ СТРАНЕ !!! На зависть питерским злопыхателям !!!)...
Ответить
subbotaspartak
1760105590
Написано пером, не вырубишь...
Ответить
Все новости
