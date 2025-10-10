«Наполи» рассмотрит аренду полузащитника сборной Англии у «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» следит за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Мэйну и высоко оценивает его качества. Летом итальянский клуб уже делал запросы по игроку и тот был готов уйти в аренду. Однако затем планы «Наполи» изменились, и клуб направил средства на другие траты.
Хавбек недоволен своим игровым временем в «Манчестер Юнайтед» и настаивает на своем трансфере уже в январе. Мэйну хочет получить место в составе сборной Англии на чемпионате мира-2026.
Сделка с «Наполи» может состояться, если «Манчестер Юнайтед» не будет настаивать на обязательстве выкупа хавбека.
- 20-летний Мэйну в этом сезоне провел 6 матчей за манкунианцев и отметился 1 ассистом. Он вышел в стартовом составе только в 1 игре.
- Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Манестер Юнайтед» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: La Gazzetta dello Sport