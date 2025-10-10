Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ямалю

Сегодня, 14:20

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддержал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля и призвал оставить игрока «блауграны» в поконе.

«Видно, что он очень увлечен футболом, и это единственное, что невозможно потерять. Все остальное – его личная жизнь, нужно оставить его в покое. В футболе он отличный игрок, но в жизни всего лишь 18-летний парень. В этом возрасте все совершают ошибки. Делаешь что-то хорошо, а что-то плохо.

В конце концов, он приобретет свой жизненный опыт. Он поймет, что для него хорошо, а в конечном счете нужно просто смотреть, что он делает на поле. То, что он делает за пределами поля, неважно, если речь не идет о чем-то серьезном. У него большой талант, и он пойдет по выбранному им пути. Желаю ему удачи», – сказал Мбаппе.

  • 18-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 5 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
  • В голосовании за звание обладателя «Золотого мяча»-2025 испанец уступил только Усману Дембеле из «ПСЖ».

Еще по теме:
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара 2
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем 2
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Мбаппе Килиан Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
2
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Дуглас Сантос вышел в стартовом составе
15:55
1
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
4
ФотоЦСКА продлил контракт с основным защитником
14:52
11
Стало известно решение УЕФА по участию юношеской сборной России в отборе на Евро
14:47
4
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова
14:30
3
Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ямалю
14:20
Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»
13:23
1
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
3
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
7
Все новости
Все новости
Стало известно, почему форвард «Реала» Эндрик ни разу не сыграл в этом сезоне
16:18
Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ямалю
14:20
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
Вчера, 23:23
Винисиус стал погорельцем
Вчера, 16:39
4
Стало известно, сколько денег «Барселона» должна за трансферы
Вчера, 13:15
1
Дани Алвес стал отцом через полгода после оправдания по делу об изнасиловании
Вчера, 10:49
2
Игрок «Барселоны» выступил против переноса матча с «Вильярреалом» в США
Вчера, 00:48
1
«Реал» собирается вернуть двух игроков в 2026 году
8 октября
1
«Барселона» проведет матч Примеры в США
8 октября
1
«Реал» может изменить название домашнего стадиона: подробности
8 октября
2
Футболист «Реала» думал о завершении карьеры в 27 лет
8 октября
1
Основной защитник «Реала» выбыл на две недели
8 октября
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
8 октября
7
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Германии
8 октября
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
7 октября
4
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
7 октября
Флик объяснил разгром «Барселоны» «Севильей»
6 октября
1
«Обидно за Арсена»: брат Захаряна недоволен, что футболисту не дают играть в «Сосьедаде»
5 октября
Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти
5 октября
1
Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил
4 октября
2
«Барселона» покинет Суперлигу
4 октября
2
Матч чемпионата Испании пришлось остановить из-за антиизраильского протеста болельщиков
4 октября
2
Реакция «Сосьедада» на невызов Захаряна в сборную России
4 октября
«Барселону» заподозрили в фальсификации травмы Ямаля
4 октября
Лучшие дриблеры в футболе по версии Азара
3 октября
Ямаль во второй раз за месяц травмировал пах
3 октября
7
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
3 октября
Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России
3 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 