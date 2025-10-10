Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ямалю

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддержал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля и призвал оставить игрока «блауграны» в поконе.

«Видно, что он очень увлечен футболом, и это единственное, что невозможно потерять. Все остальное – его личная жизнь, нужно оставить его в покое. В футболе он отличный игрок, но в жизни всего лишь 18-летний парень. В этом возрасте все совершают ошибки. Делаешь что-то хорошо, а что-то плохо.

В конце концов, он приобретет свой жизненный опыт. Он поймет, что для него хорошо, а в конечном счете нужно просто смотреть, что он делает на поле. То, что он делает за пределами поля, неважно, если речь не идет о чем-то серьезном. У него большой талант, и он пойдет по выбранному им пути. Желаю ему удачи», – сказал Мбаппе.