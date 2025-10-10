Колосков оценил шансы России попасть на ЧМ-2026 без отбора

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков исключил возможность получения wild card сборной России для участия в ЧМ-2026.
«Wild card на чемпионат мира – глупости. Отсчет времени до нашего допуска начнется только после подписания мирного договора», – сказал Колосков.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из стыковых матчей отбора ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций, не выступает в отборе на ЧМ-2026.
