Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» нужно продлить контракт с Максименко

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о ситуации «Спартака» с вратарями.

– У Максименко последний год по контракту со «Спартаком», который вполне может не продлить соглашение. Что думаете?

– Максименко и [Илья] Помазун – два равных вратаря. Но почему бы с Сашей не продлить контракт? От добра добра не ищут. Может, конечно, «Спартак» захочет взять какого‑то другого на место Саши… Они лучше его найдут где‑то? Все русские хорошие вратари на контрактах. Не думаю, что из‑за границы приедет какой‑то супер‑вратарь.