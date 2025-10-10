Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» нужно продлить контракт с Максименко

Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» нужно продлить контракт с Максименко

Сегодня, 10:01
8

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о ситуации «Спартака» с вратарями.

– У Максименко последний год по контракту со «Спартаком», который вполне может не продлить соглашение. Что думаете?

– Максименко и [Илья] Помазун – два равных вратаря. Но почему бы с Сашей не продлить контракт? От добра добра не ищут. Может, конечно, «Спартак» захочет взять какого‑то другого на место Саши… Они лучше его найдут где‑то? Все русские хорошие вратари на контрактах. Не думаю, что из‑за границы приедет какой‑то супер‑вратарь.

  • 27-летний Максименко в этом сезоне провел 11 матчей за «Спартак», пропустил 17 голов, провел 3 встречи на ноль.
  • Срок его контракта со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года.

В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
Карпин оценил двух новичков сборной России
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Максименко Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
oyabun
1760081621
Я одного понять не могу, откуда в РУ Спартака такая косность мышления? Зенит легко поменял Латышонка на Адамова всего после 1! ошибки. А Максименко весь этот сезон косячит, но никто даже не пробовал, хотя бы на 1 игру регулярного первенства заменить его на Помазуна.
Ответить
ScarlettOgusania
1760087975
только на срач-тв могли задать вопрос по вратарю Спартака какому-то канчельскису, который тренирует днище брянское из ХЗ какой лиги, отыскали "специалиста", а то без его мнения в Спартаке сомневаются, как поступить в с контрактом Макси...)
Ответить
k611
1760089594
Сейчас у Максименко мягко говоря не лучший игровой отрезок. По идее на скамейке запасных ему посидеть надо.
Ответить
