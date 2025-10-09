Карпин оценил двух новичков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игроках, впервые приглашенных в национальную команду.

– Умяров и Бевеев – новички. Успели ли они перестроиться после приезда из клубов?

– Не только они – все перестроились. Все приезжают из своих клубов, не только Наиль или Мингиян. На сто процентов перестроились.

Сегодня провели теоретическое занятие. Приятное впечатление производят оба – и с точки зрения понимания того, что от них хотят, и с точки зрения человеческих качеств.

– Какие сильные стороны Бевеева?

– Тренируя Бевеева только два-три дня. Помимо его качеств в обороне – внимательности, цепкости, агрессивности, – приятно удивил в работе с мячом.