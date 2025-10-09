Жирков ответил Западу о роли СССР в Великой Отечественной войне

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о Великой Отечественной войне.

– Как реагируете, когда западные страны пытаются уменьшить роль СССР в победе?

– Только злость. Они не приписывают к этому СССР, который всю войну вывез на себе. Есть много исторических лекций, где говорят, что если бы не было помощи американцев, британцев и остальных, то война бы максимум затянулась на два‑три года. Советский Союз все равно бы победил. Но вклад союзников все равно есть.