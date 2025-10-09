Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» определился с ценой на Жерсона, который несчастлив в клубе

«Зенит» определился с ценой на Жерсона, который несчастлив в клубе

Сегодня, 13:30
13

Полузащитник «Зенита» Жерсон может вернуться в Бразилию уже в январе.

28-летний футболист несчастлив в Петербурге и настаивает на уходе предстоящей зимой.

Его цель – вернуться в состав бразильской сборной перед ЧМ-2026.

«Зенит» готов продать хавбека за 25 миллионов евро. Столько же они заплатили «Фламенго» в июле.

  • Жерсон не играет с 23 августа.
  • Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Сообщалось, что бразилец инициировал переговоры с «Палмейрасом».

Зенитовец Жерсон инициировал переговоры с бразильским клубом 9
Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона 7
В «Зените» прояснили ситуацию с Жерсоном 9
Источник: UOL Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Палмейрас Жерсон
andrei-sarap-yandex
1760006448
надо игроков моложе 22 лет купить а не старых....за 25 продать можно вместе с СЕМАКом впридачу
Ответить
Иван Петров 1986
1760007537
Какой же дурак за столько его купит.
Ответить
VVM1964
1760007669
Думал в сказку попал, а это - ЗПРФ !!! )))...
Ответить
iscariot
1760009867
Еще в июле писал, что везут клоуна. Ну собственно зенит его и представил как шута(joker). Человеку 28 лет, он уже в Италии поиграл и не смог там закрепиться внимание из-за хронической ЛЕНИ и невозможности подстраиваться под требования тренера. Играл по настроению.На счастье зенита, Вендел не смотря на то, что уже год как хочет свалить из России и потерял мотивацию, выходит и играет на достаточном уровне. А так бы играли с центром Ахметов-Горшков.
Ответить
Серый212918
1760014924
Не отпущать ни за какие деньги! Пусть на лавке до завершения контракта сидит. Все остальные счастливые, а он один нет. Непорядок!
Ответить
