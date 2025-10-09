«Зенит» определился с ценой на Жерсона, который несчастлив в клубе

Полузащитник «Зенита» Жерсон может вернуться в Бразилию уже в январе.
28-летний футболист несчастлив в Петербурге и настаивает на уходе предстоящей зимой.
Его цель – вернуться в состав бразильской сборной перед ЧМ-2026.
«Зенит» готов продать хавбека за 25 миллионов евро. Столько же они заплатили «Фламенго» в июле.
- Жерсон не играет с 23 августа.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Сообщалось, что бразилец инициировал переговоры с «Палмейрасом».
Источник: UOL Esporte