«Зенит» определился с ценой на Жерсона, который несчастлив в клубе

Полузащитник «Зенита» Жерсон может вернуться в Бразилию уже в январе.

28-летний футболист несчастлив в Петербурге и настаивает на уходе предстоящей зимой.

Его цель – вернуться в состав бразильской сборной перед ЧМ-2026.

«Зенит» готов продать хавбека за 25 миллионов евро. Столько же они заплатили «Фламенго» в июле.