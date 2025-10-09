Илья Мэддисон составил оптимальный состав «Динамо»: «Карпину придется убрать всех своих дружков»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон поделился мнением о том, какой стартовый состав должен быть у московской команды.

Он считает, что с первых минут нужно выпускать следующих футболистов:

Вратарь: Курбан Расулов;

Защитники: Хуан Хосе Касерес, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Бахтиер Зайнутдинов;

Полузащитники: Рубенс, Даниил Фомин, Бителло;

Нападающие: Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Эль-Мехди Маухуб.

«Как видишь, тебе придeтся поставить футболистов на их позиции и убрать всех своих дружков.

Тогда результаты станут хоть чуть лучше, и появится игра. Удачи тебе, Валера», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале, обратившись к главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину.