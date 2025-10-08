Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аленичев сказал, чего не хватает карьере Глушакова

Сегодня, 22:31

Дмитрий Аленичев оценил игровую карьеру Дениса Глушакова, который готовится к прощальному матчу (11 октября, 16:30 мск).

«Глушаков был чемпионом, выигрывал Суперкубок, признавался лучшим игроком.

Но я неоднократно говорил в адрес российских футболистов, хочется обратиться к ним и сейчас.

У Дениса такая карьера, но он почти не поиграл за границей. Если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать.

По окончании карьеры все будут делать выводы, вспоминать моменты, но игры в Европе не было. У Дениса такие данные и талант, но, к сожалению, не поиграл в Европе», – сказал Аленичев.

Еще по теме:
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке» 8
Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак» 6
Аленичев оценил в процентах шансы «Спартака» на титул 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Аленичев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
22:48
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
22:39
1
Известны 19 из 48 участников ЧМ-2026
22:22
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
22:10
1
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
21:57
4
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
21:09
2
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
20:32
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
Все новости
Все новости
Аленичев сказал, чего не хватает карьере Глушакова
22:31
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
21:00
Чернышов ответил, готов ли Мостовой возглавить «Спартак»
20:43
2
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Семин – о прощальном матче Глушакова: «Проводим как следует»
20:08
2
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»
19:30
3
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем
19:07
2
4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке
18:55
18
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
18:44
5
Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа
18:18
1
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
6
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
8
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
8
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
5
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
6
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
10
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
1
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
9
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
3
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
11
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 