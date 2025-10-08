Аленичев сказал, чего не хватает карьере Глушакова

Дмитрий Аленичев оценил игровую карьеру Дениса Глушакова, который готовится к прощальному матчу (11 октября, 16:30 мск).

«Глушаков был чемпионом, выигрывал Суперкубок, признавался лучшим игроком.

Но я неоднократно говорил в адрес российских футболистов, хочется обратиться к ним и сейчас.

У Дениса такая карьера, но он почти не поиграл за границей. Если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать.

По окончании карьеры все будут делать выводы, вспоминать моменты, но игры в Европе не было. У Дениса такие данные и талант, но, к сожалению, не поиграл в Европе», – сказал Аленичев.