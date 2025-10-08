Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»

Сегодня, 20:00
7

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не понимает работу клуба по усилению состава.

«В «Спартаке» проблема в том, что молодым футболистам то доверяют, то нет. То выпускают тех, кого купили за большие деньги.

В «Спартаке» проблема финансовой кабалы и зависимости от дорогих покупок. Потратили деньги на футболиста – значит, надо ставить в состав.

Вот купили они новых защитников, потратили огромные деньги, а в дерби с ЦСКА за первые 15 минут им трeшку засунули, как «Отче наш». И ещe четвeртый забили, который не засчитали.

По большому счeту, новая оборона «Спартака» за огромные деньги получила четыре мяча от ЦСКА в дерби.

Это говорит о том, что покупки делаются ради самих покупок, а не для того, чтобы структурно выстраивать команду. У «Спартака» неправильный структурный подход», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать» 8
Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения 1
Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759943420
Трансферы-кровь многочисленных структур состоятельных клубов.
Ответить
Галина Бронемясова
1759943814
позор!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1759944008
Дырищу в обороне хряков расширили за миллионы гринов. Гыгыгы
Ответить
k611
1759945558
А было когда то, чтобы он похвалил кого то из Спартака? Все как обычно - выливаются "грязевые ванны"...
Ответить
NewLife
1759948222
Червяк делает вид, что не знает о существующем лимита.
Ответить
FCSpartakM
1759949245
"от купили они новых защитников, потратили огромные деньги" Большие траты -это 0 за Ву и 2.5 за Джику. Джику уже сейчас выглядит как самый умелый защ.
Ответить
шахта Заполярная
1759951553
Ну уж не червяку говорить про трансферы с его мукумбами, которых он в Спартак покупал
Ответить
Главные новости
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
22:48
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
22:39
1
Известны 19 из 48 участников ЧМ-2026
22:22
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
22:10
1
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
21:57
4
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
21:09
2
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
20:32
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
Все новости
Все новости
Аленичев сказал, чего не хватает карьере Глушакова
22:31
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
21:00
Чернышов ответил, готов ли Мостовой возглавить «Спартак»
20:43
2
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Семин – о прощальном матче Глушакова: «Проводим как следует»
20:08
2
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»
19:30
3
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем
19:07
2
4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке
18:55
18
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
18:44
5
Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа
18:18
1
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
6
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
8
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
8
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
5
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
6
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
10
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
1
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
9
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
3
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
11
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 