Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не понимает работу клуба по усилению состава.

«В «Спартаке» проблема в том, что молодым футболистам то доверяют, то нет. То выпускают тех, кого купили за большие деньги.

В «Спартаке» проблема финансовой кабалы и зависимости от дорогих покупок. Потратили деньги на футболиста – значит, надо ставить в состав.

Вот купили они новых защитников, потратили огромные деньги, а в дерби с ЦСКА за первые 15 минут им трeшку засунули, как «Отче наш». И ещe четвeртый забили, который не засчитали.

По большому счeту, новая оборона «Спартака» за огромные деньги получила четыре мяча от ЦСКА в дерби.

Это говорит о том, что покупки делаются ради самих покупок, а не для того, чтобы структурно выстраивать команду. У «Спартака» неправильный структурный подход», – сказал Червиченко.