Ари оценил огромные траты «Спартака» на трансферы

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о тратах клуба на новых игроков.
– Что думаете о трансферной кампании «Спартака»? На игроков потратили под 100 миллионов евро, а результата нет.
– Это серьезные деньги! За такую сумму можно было подписать 8-10 хороших футболистов. В Европе или Бразилии, если хорошо поработать, реально найти качественных футболистов за 5, 7, 10 миллионов. А не за 20! И собрать сильную команду.
Когда берешь одного дорогого футболиста, нужно закладываться на его адаптацию – к уровню единоборств, скоростям, чемпионату. Футбол сейчас не такой, как раньше. Да, легионеры, как я сказал ранее, помогают молодежи, но им самим нужно время, чтобы влиться в новую команду.
- По данным Transfermarkt, в прошлом сезоне «Спартак» потратил на покупку игроков 56,6 миллиона евро, в этом сезоне – 26,98 миллиона.
- В прошлом сезоне красно-белые продали игроков на сумму 12,11 миллиона евро, в этом – на сумму 3,7 миллиона.
Источник: «Спорт-Экспресс»