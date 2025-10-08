Ари назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Ари высказался о потенциальных кандидатах на пост главного тренера красно-белых.
– Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?
– Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное – не тратить время на долгую адаптацию.
– Назовите фамилию.
– Например, Черчесов – отличный вариант.
– А Мостовой?
– И я, конечно! [Смеется].
– Если сейчас предложат контракт, согласитесь?
– Естественно!
- Сейчас «Спартак» возглавляет Деян Станкович, который тренирует команду с июня 2024 года.
- Станислав Черчесов в августе стал главным тренером «Ахмата». Он уже тренировал «Спартак» в 2007–2008 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»