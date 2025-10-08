Ари назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Ари высказался о потенциальных кандидатах на пост главного тренера красно-белых.

– Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?

– Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное – не тратить время на долгую адаптацию.

– Назовите фамилию.

– Например, Черчесов – отличный вариант.

– А Мостовой?

– И я, конечно! [Смеется].

– Если сейчас предложат контракт, согласитесь?

– Естественно!