Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался о шансах команды в борьбе за победу в чемпионате России.
– «Локомотив» остался последней командой РПЛ, которая идет без поражений в нынешнем чемпионате. Есть особый стимул как можно дольше держать цифру ноль в графе «проигранные матчи»?
– Мы бы хотели вообще до конца чемпионата пройти без поражений – вот такой у нас стимул.
– Рветесь повторить достижение лондонского «Арсенала», не проигравшего ни одного матча в чемпионате Англии-2003/04?
– Или установить свое [улыбается].
– За счет чего «Локо» преодолел недавний спад в виде пяти подряд ничьих?
– За счет того, что одержали две победы, прервали серию ничьих и вновь обрели уверенность.
– Верите, что можете бороться за чемпионство?
– Чемпионат длинный – давайте двигаться от матча к матчу.
– Что надо сделать, чтобы реально побороться за золото?
– Побеждать в каждом матче и не смотреть на какие-либо результаты. Как мы это сделали в игре с «Динамо» – победили и ушли на три дня отдыха с хорошим настроением и тремя очками.
- «Локомотив» занимает 2-е место в РПЛ с 23 очками после 11 туров. На счету у команды 6 побед и 5 ничьих.
- Рекорд чемпионатов России – 1 поражение за сезон. Такое удавалось «Спартаку» в 1992 и 1994 годах.