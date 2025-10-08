Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался о шансах команды в борьбе за победу в чемпионате России.

– «Локомотив» остался последней командой РПЛ, которая идет без поражений в нынешнем чемпионате. Есть особый стимул как можно дольше держать цифру ноль в графе «проигранные матчи»?

– Мы бы хотели вообще до конца чемпионата пройти без поражений – вот такой у нас стимул.

– Рветесь повторить достижение лондонского «Арсенала», не проигравшего ни одного матча в чемпионате Англии-2003/04?

– Или установить свое [улыбается].

– За счет чего «Локо» преодолел недавний спад в виде пяти подряд ничьих?

– За счет того, что одержали две победы, прервали серию ничьих и вновь обрели уверенность.

– Верите, что можете бороться за чемпионство?

– Чемпионат длинный – давайте двигаться от матча к матчу.

– Что надо сделать, чтобы реально побороться за золото?

– Побеждать в каждом матче и не смотреть на какие-либо результаты. Как мы это сделали в игре с «Динамо» – победили и ушли на три дня отдыха с хорошим настроением и тремя очками.