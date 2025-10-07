Введите ваш ник на сайте
Сафонов назвал лучшего российского тренера

Сегодня, 17:56

Футбольный агент Алексей Сафонов высоко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Сможет ли «Локомотив» остаться в чемпионской гонке? Мне кажется, что с их составом это будет тяжело.

Миша Галактионов выжимает максимум. В клубе хорошая обстановка, дальше посмотрим.

Галактионов сейчас – самый сильный российский тренер. Он держит удар и работает.

Также Черчесов с момента назначения мало теряет очков. В любом случае «Локомотив» будет в тройке или пятeрке. На них приятно смотреть», – заявил Сафонов.

  • «Локо» набрал 23 очка в 11 турах РПЛ.
  • Столичная команда идет на 2-м месте в таблице лиги, отставая от лидера на 1 балл.

Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Главные новости
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
2
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
ЦСКА отказался от претензий к судейству в дерби со «Спартаком»
19:50
1
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство
18:51
4
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»
18:18
5
Смолов поддержал Сперцяна, обвиненного в расизме
18:06
2
Сафонов назвал лучшего российского тренера
17:56
Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка
17:43
3
В «Рубине» рассказали о стоимости Даку
17:31
Колосков оценил запрет русского языка в украинском футболе
17:17
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России
17:05
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
16:45
26
Карпин сказал, когда вернет Джикию в сборную России
16:37
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам проигранного дерби с «Локомотивом»
16:29
1
Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным
16:16
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
15:51
9
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
15:41
12
21-летний футболист ЦСКА: «Я хочу в сборную России»
15:30
5
Карпин отреагировал на информацию о конфликте с экс-главой «Динамо»
15:15
Против Писарского открыли еще одно дело о ставках
15:00
1
Экс-тренер «Барселоны» ответил на предложение «Спартака»
14:48
10
Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов
14:38
11
Карпин назвал российского футболиста, способного войти в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»
14:28
3
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Акроном»
14:14
12
Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»
13:59
Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича
13:47
3
Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол
13:46
4
