Сафонов назвал лучшего российского тренера

Футбольный агент Алексей Сафонов высоко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Сможет ли «Локомотив» остаться в чемпионской гонке? Мне кажется, что с их составом это будет тяжело.

Миша Галактионов выжимает максимум. В клубе хорошая обстановка, дальше посмотрим.

Галактионов сейчас – самый сильный российский тренер. Он держит удар и работает.

Также Черчесов с момента назначения мало теряет очков. В любом случае «Локомотив» будет в тройке или пятeрке. На них приятно смотреть», – заявил Сафонов.