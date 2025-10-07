Сафонов назвал лучшего российского тренера

Футбольный агент Алексей Сафонов высоко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
«Сможет ли «Локомотив» остаться в чемпионской гонке? Мне кажется, что с их составом это будет тяжело.
Миша Галактионов выжимает максимум. В клубе хорошая обстановка, дальше посмотрим.
Галактионов сейчас – самый сильный российский тренер. Он держит удар и работает.
Также Черчесов с момента назначения мало теряет очков. В любом случае «Локомотив» будет в тройке или пятeрке. На них приятно смотреть», – заявил Сафонов.
- «Локо» набрал 23 очка в 11 турах РПЛ.
- Столичная команда идет на 2-м месте в таблице лиги, отставая от лидера на 1 балл.
Источник: Metaratings