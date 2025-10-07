Введите ваш ник на сайте
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ

Сегодня, 13:33
9

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не возглавит «Оренбург». Если поступит предложение, он откажет.

  • Накануне оренбуржцы уволили Владимира Слишковича.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (18 октября).

«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще все равно, кто будет следующим тренером «Оренбурга».

Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В «Оренбург» точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» – сказал Мостовой.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Оренбург Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1759834731
Как бы без мата охарактеризовать этого диванного эксперта, даже и не знаю!
Ответить
suchi-69
1759835609
Дно
Ответить
slavа0508
1759837377
Ну и заголовок . как будто кто то предложил а он отказался ...а оказывается не кто и не предлагал ...всё просто мечты Санька ..
Ответить
Феликс Михайлов
1759837578
Очко не железное, могут и развальцевать.
Ответить
OldenVad
1759837679
Ему сразу барсу подавай )))
Ответить
BRO_football
1759838293
Железный аргумент. Не пойду в Оренбург, потому что меня там уволят! Ну как бы рано или поздно всех увольняют. Надо работать хорошо, чтоб тебя не уволили. Мостовому это сложно понять
Ответить
FFR
1759838842
Мостовой же не дурак, знает, что ему не предложат.
Ответить
...уефан
1759839757
...высосали инфо-повод из ничего, лишь использовав фамилию - Мостовой...
Ответить
Obojaemiy
1759839758
Для футбольного общества Мостовой шут гороховый, естественно его никто не позовет тренеров в серьезный клуб, так может 3 лига какая нибудь или медиаклуб
Ответить
