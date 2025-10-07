Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не возглавит «Оренбург». Если поступит предложение, он откажет.

Накануне оренбуржцы уволили Владимира Слишковича.

Команда идет в зоне переходных матчей.

Ближайший соперник – «Крылья Советов» (18 октября).

«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще все равно, кто будет следующим тренером «Оренбурга».

Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В «Оренбург» точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» – сказал Мостовой.