  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»

Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 08:58
21

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о решении судейской бригады матча ЦСКА – «Спартак» назначить пенальти в ворота красно-белых.

Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.

«Во‑первых, очень нелогичный эпизод. Во‑вторых, интересно было увидеть, что главный судья вообще потерял мяч из виду, вообще не видел это падение. Он смотрел, где приземляется мяч и не видел этого эпизода. Поэтому в этом случае принимал решение исключительно ВАР.

Глупое нарушение, если оно есть, хотя оно тоже для меня спорное, не было умысла. Формально судья был прав, но ни один повтор не убеждает, где произошло это касание – в штрафной площади, не в штрафной. Поэтому, конечно, в таких матчах очень нелогичное решение. Но формально арбитр был прав, причем арбитр ВАР», – сказал Николаев.

  • 11-метровый на 12-й минуте реализовал Иван Обляков, сделав счет 2:0.
  • ЦСКА победил в матче 3:2.

Еще по теме:
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Николаев Алексей
Комментарии (21)
Константин-Шапкин-google
1759731068
В приличном обществе за такой пенальти выгнали бы с работы без права восстановления.
Ответить
алдан2014
1759731481
По мне так не было там ничего. А вот 4 гол коней был красив . Не засчитан справедливо ,рука. Спартак сам себе ,как всегда, напривозил. Игроки ЦСКА конечно хорошо сыграли во всех голах,можно похвалить. Оборона Спартака...даже говорить не хочется. Максименко опять ничего не отбил,ни разу не спас. Ну ,что это ? Удар- гол. Вон Игорёк несколько хороших ударов отбил. Четко сыграл. Здоровья ему.
Ответить
Интерес
1759732085
А попадание в руку Абдулкадырова со спины-это пенальти??? ВСе обиженные в этом туре уже высказались.Они вообще-то за ВАРево,но только в свою пользу.Всё,что неисправимо-то и справедливо.Чего гаджетоносцы и добивались,с восторгом воя за внедрение поганого ВАРева.
Ответить
alefreddy
1759732221
отмазки как всегда пошли
Ответить
Айболид
1759732388
Ну как обычно - вчера ещё многие признавали поражение , сегодня уже очухались и заголосили . Теперь вопли будут расти , как снежый ком . А там и переигровочку можно потребовать , на выгодных условиях .
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1759732420
Этот п.т.д.о.р свистун в очередной раз испаганил игру.И таких г.а.н.д.о.н.о.в ,при нынешнем газовом ,,руководстве,, будут всё равно ставить на такие матчи.Непотопляемые к.о.з.л.о.ё.б.ы.
Ответить
...уефан
1759733007
...какое количество вар-камер зафиксировали нарушение, такое количество пенальти и пробивать, несогласные могут опротестовать это решение в ближайшем розыгрыше лотереи Спортлото...
Ответить
Artemka444
1759733087
Судья клоун и таких у нас много Да и везде есть
Ответить
Semenycch
1759733138
Очень часто в России судейство безобразное! Этот пенальти откровенно левый!
Ответить
OldenVad
1759735560
ЦСКА с судьей были сильней спартака первые 20 минут. Во втором тайме армейцы вообще выглядели жалкими выпрашивая хоть что то лишь бы сбить темп. Но счет на табло. А с защитой и максименко надо что то делать. Глебов с 1м голом просто красавчик )
Ответить
