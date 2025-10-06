Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о решении судейской бригады матча ЦСКА – «Спартак» назначить пенальти в ворота красно-белых.

Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.

«Во‑первых, очень нелогичный эпизод. Во‑вторых, интересно было увидеть, что главный судья вообще потерял мяч из виду, вообще не видел это падение. Он смотрел, где приземляется мяч и не видел этого эпизода. Поэтому в этом случае принимал решение исключительно ВАР.

Глупое нарушение, если оно есть, хотя оно тоже для меня спорное, не было умысла. Формально судья был прав, но ни один повтор не убеждает, где произошло это касание – в штрафной площади, не в штрафной. Поэтому, конечно, в таких матчах очень нелогичное решение. Но формально арбитр был прав, причем арбитр ВАР», – сказал Николаев.