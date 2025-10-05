Шпилевский – о возможном увольнении из «Пари НН»: «Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

Нижегородцы идут на предпоследнем месте.

Следующий соперник – «Акрон».

Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

– Трудно сказать, как произошла победа «Сочи». Ничего не давало повода, чтобы мы проиграем. Бездарные ошибки, шестой пенальти в последних трех‑четырех матчах. Ребята старались, хотели, выжимали все, но не смогли забить. Мы очень злые на себя.

– Что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию?

– Дальше идти вперед, работать, исключать ошибки, которые приходят с опытом. Кто‑то учится, кто‑то – нет. Некоторые по три раза ошибались, значит будут кадровые изменения. Ребята убивают себя, мы находимся не там, где должны.

– Если бы можно было описать старт сезона одним словом?

– Самый тяжелый в моей карьере. Без домашнего стадиона сложно, только один матч дома провели на Кубок, поздние трансферы были. Команда меняется, развивается, но не радуют набранные очки.

– Нет ли желания играть строго от обороны?

– Это не выход – играть от обороны. Все ищут легкий путь – встать и отбиваться. Не думаю, что команда получает удовольствие от такого, надеяться на чудо впереди.

– Болельщики и эксперты говорят о необходимости смены тренера. Что скажете?

– Если все читать и всех слушать, то можно заканчивать жизнь самоубийством. Пусть пишут. Кто разумно оценивает ситуацию, тот понимает. Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию.