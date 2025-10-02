Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Ими стали:
- Килиан Мбаппе («Реал») – забил 3 гола в ворота «Кайрата»;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – забил 2 гола в ворота «Монако»;
- Йенс Хеуге («Буде-Глимт») – забил 2 гола в ворота «Тоттенхэма»;
- Расмус Хойлунд («Наполи») – забил 2 гола в ворота «Спортинга».
На 1-й игровой неделе лучшим игроком был нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд.
Источник: страница Лиги чемпионов УЕФА в соцсети X