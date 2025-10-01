«Факел» назначил нового тренера вместо Шалимова

«Факел» раскрыл имя нового главного тренера команды.

Им стал Олег Василенко, сменивший уволенного Игоря Шалимова.

С 51-летним специалистом заключили долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.

Василенко вернулся в «Факел» спустя три года – он уже возглавлял команду с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года и выводил ее в РПЛ.