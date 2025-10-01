«Факел» назначил нового тренера вместо Шалимова

«Факел» раскрыл имя нового главного тренера команды.
Им стал Олег Василенко, сменивший уволенного Игоря Шалимова.
С 51-летним специалистом заключили долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.
Василенко вернулся в «Факел» спустя три года – он уже возглавлял команду с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года и выводил ее в РПЛ.
- Воронежский клуб собирался назначить Сергея Ташуева, но передумал.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
- Последним местом работы Василенко был новороссийский «Черноморец».
Источник: телеграм-канал «Факела»