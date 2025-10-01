Слот объяснил поражение «Ливерпуля» от «Галатасарая»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1).

«Снова разочарование. По-моему, мы играли совсем по-другому, как с мячом, так и без него [в сравнении с матчем с «Кристал Пэлас»]. В первом тайме мы сыграли довольно хорошо и имели отличный шанс повести 1:0.

Сложно сравнивать этот момент с пенальти с предыдущими. Иногда нас немного переигрывают в подобных ситуациях, и я не могу винить в этом Доминика Собослаи. Они превращают 20-процентный пенальти в 100-процентный, что очень умно с их стороны.

Мы не так уж далеки [от уровня прошлого сезона]. Иногда такие результаты случаются из-за календаря. С «Галатасараем» была непростая игра. Сейчас мы играем на выезде с «Челси», и это сложный матч.

Все решают детали, как и в прошлом сезоне. Второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.

В первой половине я увидел много всего, во второй – гораздо меньше. Не думаю, что после перерыва мяч много был в игре, их нападающий лежал на газоне четыре или пять раз. Было сложно поймать ритм в игре», – сказал Слот.