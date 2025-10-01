Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слот объяснил поражение «Ливерпуля» от «Галатасарая»

1 октября, 08:04
1

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1).

«Снова разочарование. По-моему, мы играли совсем по-другому, как с мячом, так и без него [в сравнении с матчем с «Кристал Пэлас»]. В первом тайме мы сыграли довольно хорошо и имели отличный шанс повести 1:0.

Сложно сравнивать этот момент с пенальти с предыдущими. Иногда нас немного переигрывают в подобных ситуациях, и я не могу винить в этом Доминика Собослаи. Они превращают 20-процентный пенальти в 100-процентный, что очень умно с их стороны.

Мы не так уж далеки [от уровня прошлого сезона]. Иногда такие результаты случаются из-за календаря. С «Галатасараем» была непростая игра. Сейчас мы играем на выезде с «Челси», и это сложный матч.

Все решают детали, как и в прошлом сезоне. Второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.

В первой половине я увидел много всего, во второй – гораздо меньше. Не думаю, что после перерыва мяч много был в игре, их нападающий лежал на газоне четыре или пять раз. Было сложно поймать ритм в игре», – сказал Слот.

Еще по теме:
Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему оставил Салаха на скамейке в начале матча Лиги чемпионов
«Галатасарай» поиздевался над «Ливерпулем» после победы, вспомнив 2005 год 1
Лига чемпионов. Крупные победы «Баварии» и «Атлетико», поражение «Ливерпуля» и другие результаты
Источник: BBC
Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай Слот Арне
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1759299300
Галатасарай сражался здорово, а у Ливера было много брака. По всей видимости заканчивается багаж Клоппа.))
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
4
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России
14:14
2
Все новости
Все новости
ВидеоМоуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом
Вчера, 23:57
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:09
1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом»
Вчера, 22:50
4
Энрике назвал явного фаворита сезона ЛЧ
Вчера, 21:24
Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»
Вчера, 20:36
1
Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»
Вчера, 20:22
11
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:34
ФотоНазваны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 13:30
Флик назвал причину поражения «Барселоны» от «ПСЖ»
Вчера, 11:30
Заявление Стогниенко по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
Вчера, 11:23
2
Аршавин вернулся с матча «Кайрат» – «Реал» с дорогостоящей покупкой
Вчера, 09:47
«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»
Вчера, 09:36
8
Холанд в первых 50 матчах ЛЧ забил больше, чем ЦСКА
Вчера, 09:19
2
Заявление Okko по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
Вчера, 09:12
2
Определена худшая команда ЛЧ после двух туров
Вчера, 00:18
5
Лига чемпионов. Ничьи «Манчестер Сити» (2:2) и «Ювентуса» (2:2), «Арсенал» победил греков (2:0)
Вчера, 00:05
Лига чемпионов. Гол Рамуша на 90-й минуте принес «ПСЖ» волевую победу над «Барселоной» (2:1)
1 октября
У Okko произошел масштабный сбой во время матча «Барса» – «ПСЖ»
1 октября
10
Лига чемпионов. «Карабах» победил «Копенгаген» (2:0) и вышел в лидеры
1 октября
3
18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»
1 октября
7
Винисиуса разозлила не замена в матче с «Кайратом», а действия партнера по «Реалу»
1 октября
1
Обамеянг стал рекордсменом Лиги чемпионов
1 октября
1
Мбаппе повторил рекорд Индзаги в Лиге чемпионов
1 октября
Винисиус разозлился на замену в матче с «Кайратом»
1 октября
10
Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему оставил Салаха на скамейке в начале матча Лиги чемпионов
1 октября
Тренер «Кайрата» нашел, за что похвалить команду после 0:5 с «Реалом»
1 октября
4
ФотоКуртуа опубликовал фото с футболистом «Кайрата» – на него подписалось больше 100 тысяч
1 октября
3
«Галатасарай» поиздевался над «Ливерпулем» после победы, вспомнив 2005 год
1 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 