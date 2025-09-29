Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев задумался о продолжении карьеры в Турции.
«Если будет предложение из Европы, буду думать. Решение буду принимать вместе с командой и женой.
Желание уехать? Смотря куда. Точно готов поехать в топ-6 лиг.
Какая шестая лига? Допустим, Турция. Почему нет? Хотел бы там попробовать свои силы», – сказал 26-летний футболист.
- В этом сезоне Дивеев забил 3 гола в 10 матчах.
- У него контракт с ЦСКА до 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Sport24