Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев задумался о продолжении карьеры в Турции.

«Если будет предложение из Европы, буду думать. Решение буду принимать вместе с командой и женой.

Желание уехать? Смотря куда. Точно готов поехать в топ-6 лиг.

Какая шестая лига? Допустим, Турция. Почему нет? Хотел бы там попробовать свои силы», – сказал 26-летний футболист.