Назначения судей на матчи 5-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 13:13

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.

30 сентября (вторник)

«Рубин» – «Зенит»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Денис Петров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

1 октября (среда)

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Андрей Образко, Артeм Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Балтика» – «Акрон»: судья – Максим Перезва. Помощники судьи – Алексей Ермилов, Евгений Синянский; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

2 октября (четверг)

«Динамо Мх» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Иванов.

Источник: официальный сайт РФС
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»
15:39
4
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
15:31
1
Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»
15:23
ФИФА подготовила историческое изменение в правила исполнения пенальти
14:55
10
Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»
14:44
6
«Факел» объявил об увольнении Шалимова
14:08
5
«Факел» определился с заменой для Шалимова
13:59
2
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
13:07
Назначения судей на матчи 5-го тура Пути РПЛ Кубка России
13:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября сентября 2025
11:04
Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября сентября 2025
11:00
Где смотреть матч «Рубин» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября сентября 2025
10:58
ВидеоЛучшему игроку матча Кубка России вручили руль от «КАМАЗа»
26 сентября
Руководитель «Пари НН» высказался о нижегородцах, болеющих за «Спартак»
26 сентября
4
Видео«Саня, жми, екарный бабай!»: Титов и Филимонов повторили культовую сцену из «Дальнобойщиков»
26 сентября
2
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
25 сентября
ФотоПрезидент Медиалиги дебютировал в Кубке России и трогательно поздравил жену
25 сентября
Президент «Амкала» прокомментировал вылет команды из Кубка России
25 сентября
1
Кубок России. «Амкал» вылетел от «Енисея», пропустив на 87-й минуте
25 сентября
2
Один из клубов могут снять с Кубка России
25 сентября
2
Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России
25 сентября
9
Мостовой нацелился на рекорд в Кубке России
25 сентября
ФотоЛучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
24 сентября
3
Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России
24 сентября
1
Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты
24 сентября
1
Любительский клуб установил рекорд Кубка России
24 сентября
3
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
23 сентября
Смолов – о поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут официально запретили играть в футбол»
23 сентября
3
Эмоциональная реакция Егорова на вылет «БроукБойз» из Кубка России
23 сентября
Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора
23 сентября
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
23 сентября
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
23 сентября
2
Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»
23 сентября
Голенков: «Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне не ставят?»
19 сентября
2
Талалаев – о Степанове: «Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте»
19 сентября
1
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после поражения от «Ростова»
19 сентября
10
