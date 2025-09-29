Назначения судей на матчи 5-го тура Пути РПЛ Кубка России

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.
30 сентября (вторник)
«Рубин» – «Зенит»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Денис Петров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
1 октября (среда)
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Андрей Образко, Артeм Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Балтика» – «Акрон»: судья – Максим Перезва. Помощники судьи – Алексей Ермилов, Евгений Синянский; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.
2 октября (четверг)
«Динамо Мх» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Иванов.