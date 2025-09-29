Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губернатор Воронежской области вызовет к себе Шалимова и Асхабадзе из-за игры «Факела»

Губернатор Воронежской области вызовет к себе Шалимова и Асхабадзе из-за игры «Факела»

Сегодня, 08:54
2

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался об игре «Факела» после домашнего матча 12-го тура Первой лиги с «Чайкой» (0:0).

«Благодарю почти 10 тысяч воронежских болельщиков, которые сегодня пришли на трибуны нашего стадиона. К сожалению, «Факел» не смог победить. Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.

Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры.

Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», – написал Гусев.

  • «Факел» играл в меньшинстве с 58-й минуты после удаления Юрия Журавлева.
  • Воронежский клуб занимает 3-е место в Первой лиге с 24 очками после 12 туров.

Еще по теме:
Шалимова могут уволить из «Факела» 6
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
Реакция Генича на массовую драку после матча Первой лиги 9
Источник: телеграм-канал «Гусев»
Россия. PARI Первая лига Чайка Факел Шалимов Игорь Асхабадзе Роман
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1759127149
Всё , как обычно. ПоШалил и будя..) Ещё кто-то здесь в Спартак его требовал.
Ответить
WE ARE FOR PETER
1759127251
Только и могут орать)
Ответить
Главные новости
Гайич выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
09:17
3
Тренер «Спартака» высказался о настрое на дерби с ЦСКА
08:25
Шалимова могут уволить из «Факела»
08:00
6
«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»
07:41
1
«Спартак» вновь победил без Станковича, Глушаков анонсировал прощальный матч, Кокорин может вернуться в РПЛ и другие новости
02:00
Два европейских тренера отказали «Спартаку»
01:50
20
«Барселона» повторила рекорд 81-летней давности
01:25
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»
00:51
2
«Реал» освистали в Казахстане: известна причина
00:43
3
Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге
00:36
Все новости
Все новости
Губернатор Воронежской области вызовет к себе Шалимова и Асхабадзе из-за игры «Факела»
08:54
2
ВидеоВ ЮФЛ забили на 3-й секунде матча
21 сентября
1
Тренер лидирующего в Первой лиге «Спартака»: «Мы – команда-ноунейм»
21 сентября
В Первой лиге сменился лидер
20 сентября
У клуба Комбарова 7 поражений подряд
20 сентября
ВидеоВ Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча
20 сентября
ВидеоПереводчик «Урала» позабавил зрителей своим произношением
20 сентября
3
Воспитаннику «Краснодара» ошибочно диагностировали рак: «Как страшный сон»
18 сентября
«Торпедо» переманило тренера из «Спартака»
17 сентября
6
Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» дебютировал за клуб Комбарова
16 сентября
1
Испанский тренер «Родины» описал Мостового тремя словами
16 сентября
1
ВидеоРеакция Генича на массовую драку после матча Первой лиги
16 сентября
9
ВидеоЖесткие удары легенды «Томи» Климова в послематчевой драке «Родины» и «Факела»
16 сентября
5
Парфенов взял двух экс-спартаковцев в тренерский штаб «Торпедо»
16 сентября
1
ВидеоШалимов раскрыл причину драки после матча «Родина» – «Факел»
15 сентября
4
ВидеоМатч Первой лиги завершился массовой дракой
15 сентября
ВидеоВингер «Родины» забил шикарный гол «Факелу» в стиле Ямаля
15 сентября
«Спартак» вышел в лидеры Первой лиги
14 сентября
4
Президент «Урала» назвал своего игрока «лохом»
13 сентября
1
В «Торпедо» прокомментировали назначение Парфенова
13 сентября
Фото«Торпедо» назначило знаменитого экс-спартаковца на пост главного тренера
13 сентября
14
Раскрыта зарплата Парфенова в «Торпедо»
13 сентября
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо»
13 сентября
6
«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц
12 сентября
5
Определен самый дорогой трансфер лета в Первой лиге
12 сентября
Экс-спартаковец Маслов подписал контракт с новым клубом
12 сентября
4
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день
11 сентября
1
«Уфа» планирует улучшить результаты с помощью кумыса
9 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 