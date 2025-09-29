Губернатор Воронежской области вызовет к себе Шалимова и Асхабадзе из-за игры «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался об игре «Факела» после домашнего матча 12-го тура Первой лиги с «Чайкой» (0:0).

«Благодарю почти 10 тысяч воронежских болельщиков, которые сегодня пришли на трибуны нашего стадиона. К сожалению, «Факел» не смог победить. Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.

Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры.

Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», – написал Гусев.