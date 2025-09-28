Введите ваш ник на сайте
Челестини оценил результативность Дивеева в сравнении с нападающими ЦСКА

Сегодня, 19:51
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после домашнего матча 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0) высказался о результативности форвардов команды.

– ЦСКА сейчас на первом месте в таблице. Что означает для вас это?

– Ощущение быть первыми – это красиво. Но в сентябре это не показатель, мы ориентируемся на июнь. Возможно, сейчас первая строчка придаст ребятам уверенности.

– Каково вам, что центральный защитник забивает больше, чем нападающий?

– Мне без разницы, кто забивает у нас голы. Конечно, будем стараться, чтобы Алеррандро и Мусаев стали забивать. Мы в них нуждаемся, они могут на помочь.

  • Победный гол на 90+5‑й минуте забил защитник Игорь Дивеев. Для него это 2-й гол в текущем сезоне РПЛ.
  • Нападающие ЦСКА Тамерлан Мусаев и Алеррандро в этом сезоне забили по 1 мячу в чемпионате России.

Талалаев назвал 2 клуба, которые показывают лучший футбол в России 1
ЦСКА лидирует в РПЛ по итогам 10 туров впервые после чемпионского сезона-2015/16
Игрок «Балтики» – о поражении от ЦСКА: «Даем судье шанс нас наказывать»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Дивеев Игорь Челестини Фабио
RUSARM
1759078810
аллерандро вобще гнать с команды,ленивый и бестолковый!! Мусай хоть бегает,борется,старается,а этот трутень!!
Ответить
