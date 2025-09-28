Челестини оценил результативность Дивеева в сравнении с нападающими ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после домашнего матча 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0) высказался о результативности форвардов команды.

– ЦСКА сейчас на первом месте в таблице. Что означает для вас это?

– Ощущение быть первыми – это красиво. Но в сентябре это не показатель, мы ориентируемся на июнь. Возможно, сейчас первая строчка придаст ребятам уверенности.

– Каково вам, что центральный защитник забивает больше, чем нападающий?

– Мне без разницы, кто забивает у нас голы. Конечно, будем стараться, чтобы Алеррандро и Мусаев стали забивать. Мы в них нуждаемся, они могут на помочь.