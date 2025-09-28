Талалаев назвал 2 клуба, которые показывают лучший футбол в России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после гостевого матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) назвал российские команды, которые «играют в футбол, похожий на футбол».

– Вы потерпели первое поражение в РПЛ. Как состояние и как прокомментируете итог матча?

– Пока не пришло ощущение того, что мы проиграли. Ребята провели очень качественную игру. Играли с хорошей, играющей командой.

На сегодня, наверное, ЦСКА и «Краснодар» – две команды, которые в России играют в футбол, похожий на футбол. Во всяком случае, в моем понимании.