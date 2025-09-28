Введите ваш ник на сайте
Талалаев оценил качество игры ЦСКА в матче с «Балтикой»

Сегодня, 17:26
12

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги гостевого матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

– Не пришло ещe ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где‑то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже.

Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану. Судейство обсуждать не собираюсь.

– Какая была предыгровая установка на матч?

– Выиграть в первом тайме и во втором убегать в контратаки.

– Футболист «Ростова» Миронов сказал, что вам иногда надо снимать корону.

– Как это связано с сегодняшней игрой?

– Это связано с нашим футболом.

– Занимайтесь его развитием.

  • Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.
  • Гости играли в меньшинстве с 84-й минуте после удаления Кевина Андраде, получившего вторую желтую карточку.

Еще по теме:
Челестини оценил результативность Дивеева в сравнении с нападающими ЦСКА 1
Талалаев назвал 2 клуба, которые показывают лучший футбол в России 1
ЦСКА лидирует в РПЛ по итогам 10 туров впервые после чемпионского сезона-2015/16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Талалаев Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1759069775
Как чётко про корону)) верно сказал Миронов , Балтика днище и ползет уверенно вниз за десятку
Ответить
Spartak_forv@
1759069804
Переиграли во втором тайме полностью твоих пацанов
Ответить
Цугундeр
1759069941
..) Когда однажды, садясь в тренерское кресло, почувствовал под собой корону.. Привет, Андрей.(
Ответить
Riot Zero
1759070342
Поправили корону))))
Ответить
DVOK68
1759072493
Похоже что нафеерились/наудивляли народ футбольный на старте сезона.Теперь велком на своё законное.К середине поближе. Ну действительно.Ужель кто расчитывал что удачно стартанувший дебьютант,будет бороться за призовую тройку?) Нет,разумеется.
Ответить
Ziklop
1759074030
Талалай чуял что судейка хочет игрока удалить, с перепугу на 44 минуте замену сделал, но не угадал судейка удалил в концовке...
Ответить
CSKA №1
1759074455
Дааа,тактика Балтики выбивать мячик 90 минут себя не оправдала)))
Ответить
DeStar
1759074686
ммм, тактика автобусом стоять и вообще ничего не делать это супер)
Ответить
crf57
1759075601
Хорошо сказал Миронов! Корона уже сползает!!
Ответить
biber.ru
1759078302
Некоторые думают, что они поднялись, на самом деле всплыли.
Ответить
  • Читайте нас: 