Талалаев оценил качество игры ЦСКА в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги гостевого матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

– Не пришло ещe ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где‑то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже.

Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану. Судейство обсуждать не собираюсь.

– Какая была предыгровая установка на матч?

– Выиграть в первом тайме и во втором убегать в контратаки.

– Футболист «Ростова» Миронов сказал, что вам иногда надо снимать корону.

– Как это связано с сегодняшней игрой?

– Это связано с нашим футболом.

– Занимайтесь его развитием.