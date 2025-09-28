Талалаев оценил качество игры ЦСКА в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги гостевого матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
– Не пришло ещe ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где‑то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже.
Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану. Судейство обсуждать не собираюсь.
– Какая была предыгровая установка на матч?
– Выиграть в первом тайме и во втором убегать в контратаки.
– Футболист «Ростова» Миронов сказал, что вам иногда надо снимать корону.
– Как это связано с сегодняшней игрой?
– Это связано с нашим футболом.
– Занимайтесь его развитием.
- Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.
- Гости играли в меньшинстве с 84-й минуте после удаления Кевина Андраде, получившего вторую желтую карточку.