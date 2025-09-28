Реакция Орлова на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»

Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Петербуржцы дома выиграли со счетом 5:2.

Глушенков оформил покер.

«Зенит» поднялся в топ-3 РПЛ, сократив отставание от лидера до 1 очка.

«А помните, что я сказал после матча «Краснодар» – «Зенит» (0:2)? Назвал Глушенкова лучшим российским игроком в РПЛ. По-моему, он во встрече с «Оренбургом» подтвердил эти слова.

Очень хороший футболист! Как он разнообразно действует. Как на рывке уходит от опекуна. Какие породистые голы! А как понимает партнеров? Когда молодец, тогда молодец. Ну и, слава богу, начал улыбаться после забитых мячей.

Я бы не сказал, что Семак перевоспитал Глушенкова. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал ему мешать. В этом тоже заключается заслуга тренера.

Он же дал ему 10-й номер. Это о многом говорит – о том, как тренер оценивает своего футболиста», – сказал Орлов.