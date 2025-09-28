В Алматы перед матчем с «Реалом» продают квартиры с видом на стадион

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об ажиотаже в Алматы перед матчем Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал».

«Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет. А так, хотелось бы боевую ничью.

В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тысяч», – сообщил Алип.