В Алматы перед матчем с «Реалом» продают квартиры с видом на стадион

Сегодня, 09:59
5

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об ажиотаже в Алматы перед матчем Лиги чемпионов «Кайрат»«Реал».

«Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет. А так, хотелось бы боевую ничью.

В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тысяч», – сообщил Алип.

  • Матч состоится 30 сентября.
  • Перелет «Реала» на юг Казахстана может занять до 12 часов.
  • Для «Кайрата» это будет 1-й домашний матч на основном этапе ЛЧ.

В «Реале» приняли решение, отправлять ли звезд на матч в Казахстан 5
Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»
Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом» 2
Источник: ТАСС
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Зенит Реал Кайрат Алип Нуралы
Комментарии (5)
Томик
1759045704
Вот смешно то будет, когда второй состав приедет.
Ответить
Томик
1759046308
С другой стороны, продавать можно что угодно. А вот покупают ли. Может у них дураков нема...
Ответить
Пригожин Женя
1759048082
эх хочется чтобы когда Россия снова будет играть чтобы вышел в лч Ска хабаровск или владивосток... вот европа ******!"
Ответить
alex1951
1759050161
Фигня все это! Верблюды получат по полной и тогда им останется только ,,плеваться,, То ли дело 2018 год. Таллин. Суперкубок. РЕАЛ М. -- АТЛЕТИКО М. То был праздник...Никто не ожидал....Жаль фотки не отправить..
Ответить
  • Читайте нас: 