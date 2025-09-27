Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Лорьяну»

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лорьян» на своем поле победил «Монако» со счетом 3:1.

В первом тайме гол у хозяев на 40-й минуте забил Мохамед Бамба. Во втором дубль оформил Пабло Пажи, отличившийся на 76-й и 82-й минутах. Гости ушли от разгрома благодаря голу Ансу Фати с пенальти на 90+8-й минуте.

С 38-й минуты монегаски играли в меньшинстве из-за удаления за две желтые карточки защитника Тило Керера.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не играл из-за травмы.

«Лорьян» поднялся на 9-е место в Лиге 1 с 7 очками после 6 матчей. «Монако» идет 4-м с 12 баллами.

Франция. Лига 1. 6-й тур

Лорьян – Монако – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бамба, 40; 2:0 – Пажи, 76; 3:0 – Пажи, 82; 3:1 – Фати, 90+8 (с пенальти).

Удаление: нет – Керер, 38.

Таблица турнира

Календарь турнира