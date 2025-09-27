Галактионов оценил важность победы «Локо» над «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о домашней победе над «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

– Нам впереди не хватало остроты. Надо было обкладывать соперника большим количеством ударов, большим количеством навесов. Этого сегодня нам не хватало.

Мы нацеливались на победу. Воробьев по движению был хорош, создавал моменты. Но мы выпустили свежего нападающего (Комличенко) с посылом побеждать.

– Оцените результат с психологической точки зрения?

– Важно было переломить ничейную тенденцию. Ребята сейчас очень довольны.

Хотя опять был отрезок, где прижались к воротам. Заставляли себя играть в давление, в прессинг, чтобы не прижиматься назад.