Генич определил, кто не прав в конфликте Талалаева и Бубнова

Комментатор «Матч ТВ», резидент «Коммент.Шоу» Константин Генич поделился мнением о конфликте Андрея Талалаева и Александра Бубнова.

«Балтика» занимает 3-е место в чемпионате России с 17 очками после 9 туров.

Ранее Талалаев и Бубнов несколько раз устраивали словесные пикировки.

1-я случилась весной в эфире «Коммент.Шоу».

– Давай поговорим о перепалке Бубнова и Талалаева.

– Там не прав Андрей Викторович.

– То есть реплики Бубнова «Кто он такой?» и «Ты сам заткнись» – это нормальное общение с гостем?

– Ты перемотай и посмотри еще раз. Андрей Викторович с самого начала был такой экзальтированный, перевозбужденный. Он уже готовился к тому, что сейчас его будут провоцировать. И резко отреагировал, когда Бубнов обратился к нему на «ты»: а что, мы, типа, давно перешли на «ты»?

– Обращаться на «ты» к тренеру РПЛ нормально?

– На мой взгляд, нормально. Можно было из этого скандала не делать, но Андрей Викторович был настроен иначе. В итоге Талалаев попросил заткнуть Бубнова, а Бубнов вспыхнул и ответил, чтобы Талалаев сам заткнулся. Андрей Викторович обиделся, и теперь с «Коммент.Шоу» не хочет общаться ни он, ни его футболисты.

Со многими клубами и без того было сложно вести переговоры из-за букмекерских ограничений. А после того эфира 80−90 процентов игроков просто отказались с нами общаться. Это не самый приятный удар по репутации.