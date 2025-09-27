Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич определил, кто не прав в конфликте Талалаева и Бубнова

Генич определил, кто не прав в конфликте Талалаева и Бубнова

Сегодня, 16:13
2

Комментатор «Матч ТВ», резидент «Коммент.Шоу» Константин Генич поделился мнением о конфликте Андрея Талалаева и Александра Бубнова.

  • «Балтика» занимает 3-е место в чемпионате России с 17 очками после 9 туров.
  • Ранее Талалаев и Бубнов несколько раз устраивали словесные пикировки.
  • 1-я случилась весной в эфире «Коммент.Шоу».

– Давай поговорим о перепалке Бубнова и Талалаева.

– Там не прав Андрей Викторович.

– То есть реплики Бубнова «Кто он такой?» и «Ты сам заткнись» – это нормальное общение с гостем?

– Ты перемотай и посмотри еще раз. Андрей Викторович с самого начала был такой экзальтированный, перевозбужденный. Он уже готовился к тому, что сейчас его будут провоцировать. И резко отреагировал, когда Бубнов обратился к нему на «ты»: а что, мы, типа, давно перешли на «ты»?

– Обращаться на «ты» к тренеру РПЛ нормально?

– На мой взгляд, нормально. Можно было из этого скандала не делать, но Андрей Викторович был настроен иначе. В итоге Талалаев попросил заткнуть Бубнова, а Бубнов вспыхнул и ответил, чтобы Талалаев сам заткнулся. Андрей Викторович обиделся, и теперь с «Коммент.Шоу» не хочет общаться ни он, ни его футболисты.

Со многими клубами и без того было сложно вести переговоры из-за букмекерских ограничений. А после того эфира 80−90 процентов игроков просто отказались с нами общаться. Это не самый приятный удар по репутации.

Еще по теме:
Журавель объяснил, что не так с экспертизой Бубнова 1
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым 12
Тренер «Ростова» оценил качество экспертизы Бубнова 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758979255
И это правильно! Шоб вы обанкротились,шоб вас распустили и сделали, наконец,действительно национальный спортивный информационный канал, без диктата одной какой-либо естественно монополии.Или -неестественной...
Ответить
crf57
1758980212
Не, ну Талалаев явно зазвездился.Пару матчей выиграл и гоголем ходит,понторез!
Ответить
Главные новости
ФотоДзюба высмеял решение судьи в матче «Ахмат» – «Акрон»
17:41
Глушенкова назвали лудоманом
17:09
4
Клуб-участник Лиги чемпионов заинтересовался Даку
16:48
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду»
16:30
4
«Зенит» поборется с «Тоттенхэмом» за Райана
16:20
5
РПЛ. «Ахмат» разгромил «Акрон» (3:0) и опередил «Спартак», у Мансильи дубль
15:52
15
Бителло рассказал, как его изменил Карпин
15:01
10 лучших футболистов из тех, кто не выигрывал ЛЧ
14:34
2
Видео«Ахмат» забил «Акрону» на 3-й минуте, у Мелкадзе ассист
14:24
1
Генич ответил, приведет ли Станкович «Спартак» к чемпионству
14:13
5
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Краснодар»: 27 сентября
17:49
Черчесов рассказал, что Мансилья сделал дубль после личной беседы с ним
17:00
2
Генич определил, кто не прав в конфликте Талалаева и Бубнова
16:13
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:52
РПЛ. «Ахмат» разгромил «Акрон» (3:0) и опередил «Спартак», у Мансильи дубль
15:52
15
Пономарев назвал залог победы ЦСКА над «Балтикой»
15:37
2
Лукин – о ЦСКА при Челестини: «Мы диктуем свой футбол, нас боятся»
15:09
13
Бителло рассказал, как его изменил Карпин
15:01
Смирнов пожаловался, что игроков РПЛ не наказывают за ставки
14:49
1
Видео«Ахмат» забил «Акрону» на 3-й минуте, у Мелкадзе ассист
14:24
1
Генич ответил, приведет ли Станкович «Спартак» к чемпионству
14:13
5
Реакция агента Сильянова на жесткую критику игрока Слуцким
13:49
1
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с днем рождения
13:17
1
Определена самая футбольная часть России
12:32
3
Фото«Сочи» объявил о трансфере бывшего форварда «Краснодара»
12:24
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:19
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:16
Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева
12:16
5
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:12
Карпин – об атаке «Динамо»: «Занимаемся перед воротами ерундой»
11:48
3
Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
11:29
13
«Сочи» дозаявил экс-форварда «Краснодара»
11:13
1
Шпилевский из «Пари НН» заявил о предвзятости судей РПЛ
11:02
2
Игнашевич определил лучшую команду РПЛ в плане тактики
10:48
2
Пономарев назвал игроков клуба РПЛ идиотами
10:35
8
Карпин упрекнул Тюкавина после матча с «Крыльями Советов»
10:18
1
Сотрудник «Матч ТВ» арестован за финансирование терроризма
10:02
34
ФотоОпределен лидер последних 10 сезонов РПЛ по заработанным пенальти
09:18
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 