Шпилевский из «Пари НН» заявил о предвзятости судей РПЛ

Сегодня, 11:02
1

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский недоволен судьями.

«Нейтральность [судей] не присутствует, к сожалению, особенно когда с большими клубами играешь. Мы и так страдаем. При всем уважении, зачем большому клубу еще в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Я считаю, это очень даже не то что стыдно, но зачем просто это делать? Как потом ребятам объяснить? В конце концов оштрафуют судью, ну, а дальше что? И результаты уже не изменишь.

Наверняка судьи тоже смотрят другие чемпионаты, и что там происходит? Там просто борются, бодаются, подкаты в штрафной. Это контактный вид спорта, – дайте футболистам играть! У нас сейчас опять на матче [с «Ахматом»] игрового времени в поле было, наверное, минут двадцать по моим ощущениям. Пусть сейчас все опять думают, что я какой‑то там умник, но я описываю те факты, с которыми сейчас сталкиваюсь», – сказал Шпилевский.

  • Это дебютный сезон белоруса в РПЛ.
  • «Пари НН» идет в зоне вылета.
  • Завтра, 28 сентября, «Пари НН» сыграет на выезде со «Спартаком».

Еще по теме:
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
Руководитель «Пари НН» высказался о нижегородцах, болеющих за «Спартак» 4
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Интерес
1758961648
Иди ты ...к Вите.
