Реакция Рабинера на победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» (2:3).

Москвичи вели 3:0.

«Динамо» занимает 6-е место.

В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» (4 октября).

«Динамо» должно было выигрывать такой матч 5:0 или 6:1, а не 3:2 с нервами в концовке. Нельзя ведь сказать, что после 3:0 к перерыву во втором тайме команда Карпина решила докатать игру на минималках. Моментов у нее была прорва. Даже после перерыва пару мячей, а то и больше, бело-голубые должны были забивать с закрытыми глазами – и у самих все получалось, и во что играли «Крылья» в обороне, словами описать невозможно.

Особенно меня поражал Рассказов. Что он делал при втором голе «Динамо», когда после длинной передачи Миранчука позволил продавить себя далеко не самому габаритному Бителло, – ну немыслимо же. Пластилин какой-то. А во втором тайме, когда сразу после гола Ахметова не глядя отдал пас назад Орозу и организовал чистый выход один на один – благо, Песьяков спас?! То есть команда чудом возвращается в игру, сделав счет 1:3, – и собственный игрок ее опять едва не хоронит.

В любом случае «Динамо» после перерыва на сборные здорово прибавило, и «Крылья» ошибались не только и не столько на ровном месте, как в эпизоде с пасом назад Рассказова, – их заставляли ошибаться. По сравнению с матчем в Махачкале, ставшем кульминацией плохого старта команды, сегодня на поле была другая команда, с другим уровнем готовности и пониманием, что делать на поле. Шесть очков в Оренбурге и Самаре, шесть голов в двух выездных матчах – Карпину впору чуть выдохнуть. Команда стала привыкать к его требованиям, а заодно, вероятно, Ролан Гусев в перерыве на сборные хорошо поработал. И Антон Миранчук явно набирает форму.

Но сзади пока далеко от идеала, и оба гола Самары это явно показали. Карпин точно на разборе сделает на них акцент. Две атаки «Крыльев» были хороши – но и перед штрафной, и внутри нее были дыры как при пасе Печенина на Ахметова с блестящим no-touch pass Баньяца, так и при ударе Гальдамеса после соло на фланге и передачи Ахметова. В этот момент по бьющему не играл вообще никто, он был строго между двумя игроками «Динамо».

Но три очка есть, они более чем заслуженны – и «Динамо» начинает подниматься в ту часть таблицы, где должно быть», – написал Рабинер.