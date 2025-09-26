«Динамо» уличили в застое при Карпине

Автор Спортса Александр Дорский проанализировал матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» (2:3).

Москвичи вели 3:0.

«Динамо» занимает 6-е место.

В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» (4 октября).

«Динамо» впервые при Карпине выиграло два матча подряд в РПЛ, но, перефразируя классика, если вам это нравится, то нам – нет.

Думаю, большинство зрителей матча с «Крыльями» получали удовольствие, когда Миранчук и Бителло получали мяч, но в остальном игра «Динамо» была, мягко говоря, не очень хорошей.

В первой половине первого тайма «Крылья» очень спокойно выбегали в контратаки и не доводили их до качественного завершения скорее из-за себя (Костанца просто не попал в створ, Олейников классно убрал Рубенса, но дальше замешкался).

На протяжении большей части матча «Динамо» не реализовывало моменты, довольно спокойно «Динамо» могло забивать 6-7 голов.

Пропущенные голы – просто катастрофа. Второй гол в очередной раз, к сожалению, заставляет задумываться о том, какой же Осипенко классный на мяче, и как же плохо он обороняется (конечно, виноват не только он).

Вообще центр обороны «Динамо» – это нечто прекрасное. Фернандес и Маричаль за три сезона не стали стабильными (или остались стабильно ненадежными), Бальбуэна ушел, но на его место пришел Осипенко. И рядом с ним играет Зайнутдинов.

Увы, но я не вижу движения «Динамо» вперед.

Два тура они провели с «Оренбургом», который строился под Первую лигу и почему-то не поставил в старт Томпсона, Гюрлюка и Рыбчинского (да, это не проблемы «Динамо»), и «Крыльями», устроившими проходной двор на своей половине.

И даже в таких матчах «Динамо» испытало большие игровые проблемы», – написал Дорский.