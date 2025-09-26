Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» уличили в застое при Карпине

Сегодня, 20:51
2

Автор Спортса Александр Дорский проанализировал матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» (2:3).

  • Москвичи вели 3:0.
  • «Динамо» занимает 6-е место.
  • В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» (4 октября).

«Динамо» впервые при Карпине выиграло два матча подряд в РПЛ, но, перефразируя классика, если вам это нравится, то нам – нет.

Думаю, большинство зрителей матча с «Крыльями» получали удовольствие, когда Миранчук и Бителло получали мяч, но в остальном игра «Динамо» была, мягко говоря, не очень хорошей.

В первой половине первого тайма «Крылья» очень спокойно выбегали в контратаки и не доводили их до качественного завершения скорее из-за себя (Костанца просто не попал в створ, Олейников классно убрал Рубенса, но дальше замешкался).

На протяжении большей части матча «Динамо» не реализовывало моменты, довольно спокойно «Динамо» могло забивать 6-7 голов.

Пропущенные голы – просто катастрофа. Второй гол в очередной раз, к сожалению, заставляет задумываться о том, какой же Осипенко классный на мяче, и как же плохо он обороняется (конечно, виноват не только он).

Вообще центр обороны «Динамо» – это нечто прекрасное. Фернандес и Маричаль за три сезона не стали стабильными (или остались стабильно ненадежными), Бальбуэна ушел, но на его место пришел Осипенко. И рядом с ним играет Зайнутдинов.

Увы, но я не вижу движения «Динамо» вперед.

Два тура они провели с «Оренбургом», который строился под Первую лигу и почему-то не поставил в старт Томпсона, Гюрлюка и Рыбчинского (да, это не проблемы «Динамо»), и «Крыльями», устроившими проходной двор на своей половине.

И даже в таких матчах «Динамо» испытало большие игровые проблемы», – написал Дорский.

Еще по теме:
Карпин: «Я ничего особо не достиг» 2
Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»
Реакция Рабинера на победу «Динамо» над «Крыльями Советов» 1
Источник: телеграм-канал Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758909686
...зачем отстой, застоем называть?...
Ответить
Hunter 717
1758917257
Зачем вообще херней занимаетесь... Вот вечного чемпиона олигарха зенита никто не критикуют почему то .... Разве какая то игра там есть?
Ответить
Главные новости
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
23:09
946-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
22:57
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
22:31
1
Карпин: «Я ничего особо не достиг»
22:06
2
ФотоТюкавин едва не сломал ногу другому футболисту «Динамо»
21:20
1
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
20:59
2
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
3
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
20:18
2
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
18
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
10
Все новости
Все новости
Кавазашвили – об игроке «Зенита»: «Не уважает футбол, уважает только свои амбиции, это ужасно»
22:44
Ловчев оценил трансфер Кузяева в «Рубин»
21:55
Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»
21:45
Реакция Рабинера на победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
21:30
1
«Динамо» уличили в застое при Карпине
20:51
1
Неутешительный прогноз Генича на будущее Станковича в «Спартаке»
20:40
1
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
3
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
18
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
20:01
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
10
Милошевич высказался о возможном возвращении в Россию
19:24
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты
19:15
27
ВидеоСергеев не праздновал гол в ворота «Крыльев»
18:47
Определен самый футбольный город России
18:36
11
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
11
Агент Баринова подробно рассказал о варианте с ЦСКА
17:46
«Спартак» принял важные решения по Денисову и Рябчуку
17:28
16
Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»
17:16
2
У «Крыльев Советов» потребовали 300 миллионов рублей за продление 19-летнего форварда
17:01
2
Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет
16:43
9
Журавель объяснил, что не так с экспертизой Бубнова
16:34
1
В «Спартаке» решили, кто заменит Умярова в старте на «Пари НН»
16:09
9
Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»
15:54
7
ВидеоДзюба исподтишка напугал партнера по «Акрону»
15:45
2
Завершил карьеру экс-защитник «Динамо», забивавший «Зениту»
15:33
Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале
15:18
2
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:41
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 