Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о конфликте с футбольным экспертом Александром Бубновым.

– В этом конфликте была конкретная фраза про санаторий. Вроде как это не большой секрет внутри индустрии, что тот период, когда Александр Бубнов отсутствовал, у него были проблемы со здоровьем. Не жалеете о жесткости этой формулировки?

– Я – жесткий. Я не стесняюсь этого. Иногда грубый, иногда перешагиваю через рамки.

– Это был панч?

– Я не знаю, что такое панч. Это было проявление того, что человек недооценивает...

– Если тебе в солнечное сплетение бьют, я знаю где и у него находится солнечное сплетение.

– Можно бить и по яйцам. Если ты пошел в конфликт, хочешь идти до конца, и должен быть победителем, то можно использовать все средства.

– Вы здесь ударили Бубнова в солнечное сплетение или по яйцам?

– Да все равно, куда я ударил. Свою роль человек сыграл. Дальше пусть живет своей жизнью. У меня было к нему уважение как к заслуженному футболисту – оно и осталось. Но футбол не стоит на месте.

– Он ассоциируется с такой штукой, как ТТД [технико-тактические действия]. Интересно ваше тренерское мнение – что вы думаете о такой штуке и как он ее использует?

– Абсолютно не хочу обижать человека. Для меня есть, и не только у меня, наверное, у каждого тренера, у кого есть своя концепция и взгляд на футбол, есть вещи, которые важные и которые неважные.

Сколько центральные защитники сделали передач между собой – это не должно касаться никого. Если он мне скажет, что Андраде плохо играет в каждом матче, то еще раз – со своим приглашением, я привык отвечать за слова.

У нас очень хорошие гостиницы, профилактории, санатории, но надо иногда отдыхать от футбола.