В РФС раскрыли план сборной России по товарищеским матчам в 2026 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе по поиску соперников для сборной России.

В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

До конца 2025 года запланированы еще 4 матча – Иран (10 октября), Боливия (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

– Переговоры по следующему году ведутся. В марте мы хотели бы сыграть на территории России, ведем переговоры с рядом сборных, в том числе с уже отобравшимися на чемпионат мира.

В июне, с определенной долей вероятности, рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки.

Многие сборные в это время могут уже находиться там и готовиться к чемпионату мира, адаптироваться ко времени.

– В Северной Америке вы имеете в виду Мексику, поскольку в США и Канаду в нынешней политической ситуации попасть будет трудно?

– Я пока не говорю про США и Канаду. Есть разные варианты – это страны Северной и Южной Америки.