Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля

Есть вероятность, что израильские команды будут забанены только на уровне УЕФА.

По информации The Independent, ФИФА вряд ли отстранит сборную Израиля. Одна из причин – хорошие отношения главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что американские власти официально выступили против отстранения Израиля от участия в международных турнирах.