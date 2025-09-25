Введите ваш ник на сайте
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля

Сегодня, 21:21
1

Есть вероятность, что израильские команды будут забанены только на уровне УЕФА.

По информации The Independent, ФИФА вряд ли отстранит сборную Израиля. Одна из причин – хорошие отношения главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что американские власти официально выступили против отстранения Израиля от участия в международных турнирах.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль
Интерес
1758826183
НЕ-не, это не вмешательство госструктуры в деятельность общественной организации, за которое национальные федерации отстраняли.Это-нежная мужская дружба холопа и барина.
Ответить
