Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля

Есть вероятность, что израильские команды будут забанены только на уровне УЕФА.
По информации The Independent, ФИФА вряд ли отстранит сборную Израиля. Одна из причин – хорошие отношения главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.
Сообщалось, что американские власти официально выступили против отстранения Израиля от участия в международных турнирах.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
- Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
Источник: «Бомбардир»