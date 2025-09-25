Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе

Американские власти официально выступили против отстранения Израиля от участия в турнирах УЕФА.
«Мы будем работать над тем, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира», – заявил представитель Госдепа США.
- Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров.
- Сообщалось, что УЕФА может принять соответствующее решение на следующей неделе.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
Источник: «Бомбардир»