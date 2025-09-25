Введите ваш ник на сайте
  Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе

Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе

Сегодня, 19:07
6

Американские власти официально выступили против отстранения Израиля от участия в турнирах УЕФА.

«Мы будем работать над тем, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира», – заявил представитель Госдепа США.

  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров.
  • Сообщалось, что УЕФА может принять соответствующее решение на следующей неделе.
  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.

biber.ru
1758816942
Вот ж двуликие!..
Интерес
1758816964
Финита ля комедия!
Цугундeр
1758817685
Рокфеллер на Рокфеллере и Ротшильдом погоняет. А чьто ви хотэли ?)
Пригожин Женя
1758819219
а какое право Сша имеет место прыгать на европейскую конфедерацию? пускай рулят в своей конкакаф..
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
19:50
Раскрыто имя второго российского тренера, предложенного «Спартаку»
19:40
3
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
19:07
6
Кубок России. «Амкал» вылетел от «Енисея», пропустив на 87-й минуте
18:58
1
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
18:48
5
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
18:36
6
«Спартаку» предлагали назначить экс-тренера ЦСКА вместо Станковича
18:24
5
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ
18:06
1
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта
17:42
22
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит»
17:17
23
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
15:57
7
Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками
Вчера, 18:24
Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд
Вчера, 18:03
4
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
Вчера, 12:55
25
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
23 сентября
18
Определено самое популярное спортивное событие в истории
19 сентября
1
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
18 сентября
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
17 сентября
9
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
10 сентября
4
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
10 сентября
2
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
10 сентября
Роналду повторил рекорд отбора ЧМ
10 сентября
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
9 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
9 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
9 сентября
7
ФотоРангник выехал на 2-й тайм матча с Боснией на велосипеде
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сперцян и Тикнизян помогли Армении обыграть Ирландию (2:1)
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец не позволил Украине победить Азербайджан (1:1)
9 сентября
4
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
9 сентября
1
