Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе

Американские власти официально выступили против отстранения Израиля от участия в турнирах УЕФА.

«Мы будем работать над тем, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира», – заявил представитель Госдепа США.