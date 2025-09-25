Введите ваш ник на сайте
Мостовой высказался о том, что Батраков дороже Роналду

Сегодня, 16:58

Александр Мостовой порассуждал о рыночной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

  • Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 млн евро.
  • Он обошел по рыночной стоимости легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
  • В этом сезоне 20-летний хавбек забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

– Transfermarkt считает Алексея Батракова самым дорогим российским футболистом, оценивая его в 23 млн евро. Вы согласны?

– Не обращаю на это внимание. Ну, трансферная стоимость Батракова выше, чем у Роналду, который оценивается в 12 млн. Ребята, хватит! Как их можно сравнивать, елки‑палки?

Португалец старше на 25 лет. И побил все рекорды в жизни, до которых Батраков не дотянется никогда. Ну, эта цена связана с конъюнктурой. Сегодня она такая.

– А кто в РПЛ самый лучший, по мнению Мостового?

– Я не берусь назвать одного. У нас много хороших футболистов. Кто‑то особенно выделяется. Те же Батраков или Сергей Пиняев, которому всего 20 лет. Не было бы у него травм…

А так по таланту он очень высок. Видел его четыре года назад. Мне сказали: «Этому парнишке всего 16 лет». Я воскликнул: «Не может быть!»

Еще по теме:
Мостовой сказал, в какой должности готов работать в «Спартаке» 2
Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром» 1
Мостовой оценил поведение Станковича 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Локомотив Роналду Криштиану Батраков Алексей Мостовой Александр
Мостовой высказался о том, что Батраков дороже Роналду
