В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал о ситуации с решением по нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.
«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным.
Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», – сказал Каманцев.
- Кордоба был удален на 56-й минуте игры 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
- В протоколе встречи в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
- КДК не смог сразу вынести решение, так как ЭСК не предоставил вердикт по моменту. В итоге Кордобу дисквалифицировали на два матча, один из которых условно.
- «Краснодар» просил отменить красную карточку колумбийца.
Источник: ТАСС