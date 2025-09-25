Введите ваш ник на сайте
В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе

Сегодня, 11:04

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал о ситуации с решением по нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным.

Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», – сказал Каманцев.

  • Кордоба был удален на 56-й минуте игры 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
  • В протоколе встречи в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
  • КДК не смог сразу вынести решение, так как ЭСК не предоставил вердикт по моменту. В итоге Кордобу дисквалифицировали на два матча, один из которых условно.
  • «Краснодар» просил отменить красную карточку колумбийца.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
