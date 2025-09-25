В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал о ситуации с решением по нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным.

Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», – сказал Каманцев.