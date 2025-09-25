Примера. Хет-трик Альвареса принес «Атлетико» волевую победу над «Райо Вальекано» (3:2), «Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мальорку» (1:0)

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» набрали по три очка в 6-м туре чемпионата Испании.

Мадридцы дома одолели «Райо Вальекано» – 3:2. Героем встречи стал аргентинский форвард Хулиан Альварес, оформивший хет-трик.

Баски минимально выиграли у «Мальорки» – 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Микель Оярсабаль. Российский полузащитник Арсен Захарян весь матч провел в запасе.