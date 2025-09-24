Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказался об идее увеличить количество участников ЧМ до 64 команд.

«Много инноваций и нововведений в футболе. Мы уже увидели клубный чемпионат мира. На чемпионате мира может быть хоть 120 сборных, а победит Испания или Германия. С 64 сборными на чемпионате мира станет больше бесполезных и незрелищных игр», – сказал Погребняк.